РИАМО - 26 фев. В Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидается повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Атмосферное давление на этой неделе в Московском регионе высокое – где-то 755-757 миллиметров ртутного столба. И будет еще расти – во вторник, 27 февраля, оно достигнет 760 миллиметров, а в среду уже немножко начнет падать. К 2 марта дойдет до 743-744», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в Москве такое атмосферное давление является повышенным.

Ранее синоптик сообщил, что в Московском регионе на текущей неделе ожидается понижение ночной температуры до минус 30 градусов.