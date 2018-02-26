РИАМО - 26 фев. Сотрудники полиции на станции «Лубянка» московского метро помогли подняться пожилой женщине, которая упала на пути, сообщил РИАМО руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 20:00 на станции метро «Лубянка» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого женщина – 67-летняя москвичка – по собственной неосторожности упала на жесткий путь», - сказал Мышляев.

Он добавил, что данную ситуацию заметили сотрудники УВД на Московском метрополитене, которые в этот момент несли службу на платформе. Они оперативно помогли женщине.

По его словам, сотрудники доставили женщину в комнату полиции, где незамедлительно вызвали наряд скорой помощи. По прибытию врачи констатировали у нее ушибы и растяжения.

«Инцидент никоим образом не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - заключил собеседник агентства.