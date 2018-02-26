РИАМО - 26 фев. В Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидается понижение ночной температуры до минус 30 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«В ночь на вторник, 27 февраля, у нас будет до минус 24 градусов. В центре Москвы – минус 19. По области минус 22 – минус 24, а местами до минус 30», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в последний день зимы, 28 февраля, ночная температура поднимется – в Москве она составит минус 17-22 градусов, а в Подмосковье – до минус 29. 1-2 марта жителям Московского региона стоит ожидать температуры воздуха до минус 21 градуса, а в выходные станет теплее.

«Минус 12 – минус 17 градусов - такая температура будет ночью в субботу. В воскресенье, 4 марта, ожидается минус 9 – минус 14 градусов», - добавил синоптик.