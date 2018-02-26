РИАМО - 26 фев. Температура воздуха прошлой ночью опустилась почти до минус 20 градусов в Москве, днем в понедельник также ожидается мороз, сообщается на сайте «Метеовести».

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВВЦ осадки зафиксированы только в виде «следов» (0 миллиметров), минимальная ночная температура воздуха составила минус 19,8 градусов, что стало самым низким значением всей зимы. По области разброс температур составил от минус 17,1 градуса (Балчуг) до минус 29,3 градуса (Клин)», - говорится в сообщении.

Сегодня синоптическая карта Московского региона будет определяться приземной областью повышенного атмосферного давления, над которой зависнет высотный циклон. Из-за этого небо периодически будет хмуриться, кое-где осыпаясь незначительным снегом, а температурный фон окажется аномально холодным – на 11-12 градусов ниже климатической нормы.

В Москве в понедельник облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура воздуха днем в столице до минус 15 градусов, в Подмосковье до минус 17. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 756 миллиметров ртутного столба.

Ночная температура в Московском регионе опустится до минус 30 градусов>>