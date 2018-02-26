РИАМО – 26 фев. Южнокорейская компания Samsung представила свои флагманские смартфоны – Galaxy S9 и Galaxy S9+, в России устройства поступят в продажу в середине марта, сообщает Газета.ru.

Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн, переднюю панель почти полностью занимает экран. Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель – 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845.

«Новые смартфоны получили «самую совершенную модель камеры от Samsung». Объектив камеры снабдили двойной диафрагмой и функциями для съемки при низком освещении. Помимо этого, камера сможет снимать со скоростью 960 кадров в секунду», - говорится в материале.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмоджи – селфимоджи.

«Пользователи Samsung смогут создавать эмоджи, похожие на них самих внешне, поведением и даже голосом. Функция Селфимоджи использует алгоритм машинного обучения, который анализирует 2D-изображение пользователя и фиксирует более 100 параметров его лица, чтобы создать персонализированную 3D-модель с такой же мимикой», - сообщили в компании.

Смартфон поступит в продажу в России 16 марта и будет представлен в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Предзаказ на устройства открылся 25 февраля.

Цена на Galaxy S9 составит 59 990 рублей, Samsung Galaxy S9+ – 66 990 рублей, Samsung Galaxy S9+ (256 Gb) – 74 990 рублей.