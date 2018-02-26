РИАМО - 26 фев. Один человек погиб и один человек пострадал в результате столкновения УАЗ и грузовика на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-cлужбы ГУ МВД РФ по Московский области.

«В 7:15 поступило сообщение о столкновении автомобиля УАЗ и грузовика в районе 125-го километра трассы М-5 «Урал». В результате ДТП один человек погиб и один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.