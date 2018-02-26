РИАМО - 26 фев. Температура воздуха поднимется на 2-3 градуса в последний день зимы в Москве и Подмосковье, пока что она на 7 градусов ниже нормы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он отметил, что в среду и четверг с юга подойдет циклон, который даст облачную погоду и снег. 28 февраля усилится северо-восточный ветер и повернет на восток России. Его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду, отдельные порывы – до 15 метров в секунду. Наконец, 1-2 марта ветер возьмет восточное направление и достигнет 3-8 метров в секунду.

«Холод, в общем-то, продолжается. В последний день зимы, 28 февраля, температура будет немножко полегче – поднимется на 2-3 градуса», - сказал Цыганков.

По его словам, в понедельник и вторник продолжится влияние антициклона, погода останется морозной. Минимальная температура 26 февраля составит минус 19 градусов. Самая низкая температура была в минувшие выходные в подмосковном в Клину – минус 29 градусов.

«Где-то к воскресенью, 4 марта, погода выйдет на уровень нормы. А пока у нас температура на 7 градусов ниже нормальной. Вчера, 25 февраля, температура была на 9,7 ниже нормы, сегодня будет примерно так же», - добавил синоптик.

Цыганков также подчеркнул, что в последние дни зимы жителям Московского региона стоит ожидать переменную облачность, небольшой снег, который выпадет местами.