РИАМО – 26 фев. Публикация статьи о «команде без страны» в американском издании New York Post в отношении российских хоккеистов вызвала бурную реакцию среди отечественных спортсменов и чиновников, сообщает Газета.ru.

Американская газета New York Post ранее опубликовала статью о победе сборной России в финале Олимпийских игр с заголовком «Команда без страны выиграла хоккейное золото». В финале олимпийского турнира россияне в овертайме одержали победу над командой Германии со счетом 4:3. Российская хоккейная команда впервые за 26 лет одержала победу на Играх.

«Им надо было написать – команда без страны второй раз выиграла золото по хоккею! Если люди уже начали объяснять, как мельдоний влияет на организм керлингиста, то, о чем уже можно говорить... Мы рассуждаем об абсурдности ситуации, а некоторые пытаются доказать, что мельдоний очень важен. Здесь политики больше, чем всего остального. Если бы не было санкций, запретов на въезд, травли культурных деятелей, то можно было бы утверждать, что история только о допинге в нашей стране», - сказала Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Журова подчеркнула, что ее расстраивают подобные «нападки», поскольку они заставляют российских болельщиков идти на риск.

«Наших же специально задевают, чтобы потом сказать: «Посмотрите, какие русские плохие», - заключила она.

Известный хоккеист Павел Буре заявил, что его задевают подобные заголовки.

«Конечно, всех нас задевают заголовки газет, что Олимпийские игры выиграла команда без страны. Великую страну допускают на Игры без флага – это не может не задевать. Что касается хоккеистов – они доказали всем, что могут хорошо выступать, несмотря ни на что», - отметил он.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в свою очередь выразила мнение, что американцы завидуют сборной ОАР, поскольку их команда выступила хуже.

«Американцы просто нам завидуют. Надо им сказать, что это плохая черта. Пускай лучше тренируются. Теперь у нас есть олимпийское золото, а у них нет. Еще раз от всей души поздравляю всю страну, нашу хоккейную державу», - отметила она.

Заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев назвал подобные заголовки провокацией.

«Наши хоккеисты одержали величайшую победу! И в такой непростой момент! А публикация американского СМИ – типичная провокация», - заключил он.