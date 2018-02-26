РИАМО - 26 фев. «Метро Москвы» скачали более 1 миллиона пользователей, сервис помогает пассажирам построить маршрут с учетом графика движения не только метро, но и всего городского транспорта и пригородных электричек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Метро Москвы» постоянно обновляется. Например, в октябре прошлого года в приложении появилась возможность записать все типы проездных билетов на карту «Тройка». Услуга доступна владельцам смартфонов на базе Android с технологией NFC, поддерживающих работу с картой «Тройка», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что для этого достаточно приложить транспортную карту к мобильному телефону — пополнение билета «Кошелек» и запись разных типов билетов пройдет через NFC-соединение. Миллионный пользователь, скачавший «Метро Москвы», получит керамическое кольцо «Тройка» на память.

Также новые функции продолжат добавлять в приложение и в этом году. Так, к чемпионату мира по футболу — 2018 в «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков. Пользователи смогут проложить маршрут к стадиону «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужников», где пройдут матчи чемпионата, к станциям городского велопроката. Сервис также подскажет наиболее удобный вид транспорта. Раздел в приложении переведут на пять языков: французский, испанский, китайский, немецкий и португальский.

«Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно с начала 2017 года. Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений. Кроме того, приложение помогает построить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек», - напоминается в материале.

Сервис подскажет маршрут до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок и даже примерную стоимость проезда по тарифу билета «Кошелек», записанному на «Тройке». Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы.

Приложение расскажет о перехватывающих парковках рядом с подземкой, о тарифах и свободных местах на них. Через «Метро Москвы» можно заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров.