РИАМО - 26 фев. В Москве и Подмосковье за минувшие выходные выпало до 0,2 миллиметра осадков, что является минимальным количеством, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Осадков практически не было – 0,1 – 0,2 миллиметра выпало за эти выходные. Например, в Павловском Посаде выпало 0,4 миллиметра. Это не осадки, а следы осадков, как мы, синоптики, говорим», - сказал Цыганков.

Он добавил, что на грядущей неделе также ожидается выпадение 0,1 – 0,2 миллиметра осадков.

Норма осадков в феврале составляет 36 миллиметров.