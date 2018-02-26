РИАМО - 26 фев. Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех столичных поликлиниках, это более 2 тысяч помещений для ведения приема и около 550 манипуляционных кабинетов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большинство пациентов поликлиник приходят на прием именно к врачам общей практики. Такой специалист может проводить простейшие медицинские процедуры, поэтому в его кабинете необходимо дополнительное техническое оснащение. С марта прошлого года мы закупили и поставили в поликлиники более 15 тысяч единиц медицинского оборудования, необходимого врачу общей практики. Это отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы, бесконтактные тонометры и прочее оборудование», - сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что количество таких кабинетов будет постепенно увеличиваться. В этом году число врачей общей практики, которые займутся первичным приемом пациентов, вырастет до 3 тысяч человек.

Врачи общей практики — это терапевты, прошедшие профессиональную переподготовку и имеющие специальные знания в сфере отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии. Все врачи общей практики получают ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 20 тысяч рублей в соответствии с грантом, учрежденным правительством города.