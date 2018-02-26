РИАМО - 26 фев. На фестиваль «Мос/Еда!» привезут более 4,5 миллиона килограммов продуктов, для гостей фестиваля будет работать порядка 1,5 тысячи площадок во всех округах столицы, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы

«В течение двух дней любители морепродуктов смогут приобрести на площадках фестиваля отечественные деликатесы и консервы — дальневосточные креветки, камчатских крабов, мурманский гребешок и черноморского рапана. Рыбная продукция Крыма, Камчатки, Сахалина, Краснодарского края, Калининградской и Мурманской областей будет представлена на прилавках. С Камчатки привезут консервы из лососевой рыбы нерки, из Крыма — бычков и кильку, а также консервированную рыбу в масле», - говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет купить балтийские шпроты из Калининграда. Сайру, тихоокеанскую сельдь и иваси (тихоокеанская сардина), которая не часто встречается в столичных магазинах, доставят с острова Сахалин. Также российские производители предложат гостям фестиваля приобрести творог, масло, ряженку, кефир, молоко и сыры.

На фестивале будут представлены сыры из Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Челябинской областей, из Краснодарского края и Крыма, а также с Урала и из Сибири. На прилавках можно будет увидеть 30 видов адыгейского сыра, приготовленного небольшими семейными сыроварнями в Республике Адыгее. А из Кабардино-Балкарии привезут 25 сортов сыров. Посетители смогут попробовать и купить как мягкие сыры — буррату, моцареллу, так и твердые и полутвердые сорта.

Кроме того, на фестиваль привезут деликатесы, сладости, бакалейные товары, овощи и фрукты.

Фестиваль «Мос/Еда!» проводится в столице впервые. Там предварительно представят продукцию, которую затем будут продавать на ярмарках выходного дня. Они по традиции начнут свою работу во второй половине апреля. Решать, какие продукты появятся на ярмарках выходного дня, предстоит самим горожанам. На фестивальных площадках им раздадут опросники, с помощью которых жители расскажут, какие товары и из каких регионов они хотели бы видеть на ярмарках.

На всех площадках фестиваля гостей также будет ждать культурная программа: мастер-классы, интерактивные представления и спортивные игры.