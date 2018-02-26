РИАМО - 26 фев. Полноразмерная копия летательного аппарата «Спутник номер 1», давшего старт космической эре, вернулась на ВДНХ в Москве, макет будет представлен в экспозиции создающегося центра «Космонавтика и авиация», сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы

«В павильоне «Космос» (№ 34) на ВДНХ установили макет первого искусственного спутника планеты Земля. Это блестящий металлический шар с антеннами, которые отходят от него подобно лучам. Макет «Спутника номер 1», или «Простейшего спутника — 1», является точной копией оригинального летательного аппарата, который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там, позже ставшего известным как космодром Байконур»,- говорится в сообщении.

Копия первого спутника появилась на ВДНХ в павильоне «Карелия» (№ 67) в том же году. К 1967 году макет был перенесен в павильон «Космос». А по прошествии двух с лишним десятков лет, когда павильон был приспособлен под торговлю, знаменитый шар с лучами был утрачен.

Копию искусственного спутника Земли решили воссоздать и вернуть на ВДНХ при подготовке экспозиции крупнейшего аэрокосмического музея страны — центра «Космонавтика и авиация», который будет располагаться в павильоне «Космос». Новый макет создан в Самаре. Материалом для его изготовления послужил алюминиево-магниевый сплав. Его диаметр составляет 58 сантиметров, а вес — более 83 килограммов.

«Ежедневно центр смогут посещать 20 тысяч человек. Там разместят более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса; более двух тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. Более 50 экспонатов специально изготовлены для центра», - добавляется в сообщении.

Кроме того, в конце 2017 года под куполом павильона «Космос» установили золотую люстру-звезду диаметром 4,2 метра. Ее воссоздали по архивным чертежам звезды, которая украшала Троицкую башню Кремля в 1935–1937 годах. Настоящая кремлевская звезда служила люстрой в павильоне с 1954 по 1974 год, но затем была демонтирована и утрачена

Также в подкупольном пространстве разместятся игровые симуляторы, экспозиционный модуль «Монолит» и «Космическая сфера» — зал виртуальной реальности, снаружи выглядящий как огромная сфера. В нем можно будет наблюдать за пуском ракеты или увидеть Землю из космоса.