РИАМО - 26 фев. Текущая зима стала самой влажной в XXI веке и второй по влажности за всю историю наблюдений за погодой в Москве, сообщается в понедельник на сайте «Метеовести».

«За три дня до конца сезона текущая зима в столице стала самой влажной в XXI веке и второй влажной за всю историю наблюдений за погодой в Москве. Суммарно в осадкомеры метеорологов уже попало 218 миллиметров осадков, или 163% от сезонной нормы», - говорится в сообщении.

С таким показателем зима 2017/2018 годов в ряду самых влажных зим расположилась между зимами 2000/2001 годов, когда выпало 211 миллиметров и самой влажной зимой 1965/1966 годов, имеющей в своей копилке 259 миллиметров небесной влаги. И так как в оставшиеся дни февраля существенных осадков не ожидается, смена лидера уже не произойдет.

В декабре 2017 года выпало 86 миллиметров осадков, или 154% от нормы, и он стал самым влажным в XXI веке. В январе 2018 года выпало 67 миллиметров осадков, или 160% от нормы, ну и в февраль, за свои неполные 25 дней уже скопил 65 миллиметров осадков, или 181% от нормы, и пока является вторым в текущем веке, деля это место с 2016 годом.

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