РИАМО - 26 фев. Специалисты зафиксировали свыше 20 пожаров за минувшие сутки на территории Подмосковья, к их ликвидации привлекали более 220 человек, сообщается в понедельник на сайте регионального МЧС.

«Пожаров - 25. Спасен - 13. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 221 человек, 63 единицы техники», - говорится в сообщении.

Пожар в частном жилом доме произошел в Солнечногорском районе. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Также произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Рошале. Площадь пожара 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для жителей создали пункт временного размещения, но в него никто не обратился.

«На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали шесть раз, при этом спасли девять человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано», - добавляется в сообщении.

На 26 февраля сжигание порубочных остатков запланировано на территории 12 муниципальных образований.