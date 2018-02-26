РИАМО - 26 фев. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха опустится до минус 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Московская область останутся на периферии мощного арктического антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за неустойчивости на высоте местами не исключен слабый снег. При северном ветре, который подует со скоростью 2-7 метров в секунду, максимальная температура в столице составит минус 15 – минус 13 градусов, по области минус 16 – минус 11 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление изменится мало и останется на повышенном фоне, в середине дня его значения составят 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%. Средняя суточная температура окажется на 11-12 градусов ниже климатической нормы.

В Москве и области на фоне повышенного атмосферного давления и при низкой температуре сохраняется погода ярко выраженного спастического типа.

«При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли», - говорится в сообщении.