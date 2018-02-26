РИАМО - 26 фев. Избирательная комиссия Московской области в понедельник проведет в подмосковных Мытищах форум с председателями территориальных и участковых избирательных комиссий региона по вопросам обеспечения избирательных прав и организации голосования на выборах президента РФ, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«26 февраля 2018 года в 11:00 состоится форум с председателями территориальных и участковых избирательных комиссий по вопросам обеспечения избирательных прав и организации голосования на выборах президента Российской Федерации в 2018 году на территории Московской области», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие свыше 4 тысяч человек. Такой масштабный форум проводится впервые.

Форум пройдет ледовом дворце «Арена Мытищи» на Летной улице, строение 17, в городском округе Мытищи.

В рамках форума выступит председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова, зампредседателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева и другие.

Спикеры подробно расскажут об основных этапах и особенностях работы участковых избирательных комиссий в день голосования и при подсчете голосов избирателей, о статусе наблюдателя, его правах и обязанностях.

Кроме того, подробно обсудят вопросы голосования избирателей по месту нахождения, работу со списками избирателей, информационно-разъяснительную деятельность в период подготовки выборов президента РФ, новшества в законодательстве.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.