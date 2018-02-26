РИАМО - 26 фев. С понедельника изменяется график трансфера от платформы «Отдых» Рязанского направления Московской железной дороги до подмосковного аэропорта «Жуковский» из-за изменений в расписании авиарейсов, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В понедельник дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 11:55, 12:45, 16:55, 17:30, 21:00; от аэропорта «Жуковский» - в 12:20, 13:15, 17:20, 17:55, 21:50. Изменено время отправления автобусного рейса от аэропорта «Жуковский» — вместо 11:35 будет отправляться в 11:30», — говорится в сообщении.

Первого марта будет изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых» трансфер вместо 12:55 будет отправляться в 12:40, вместо 13:45 — в 13:40, вместо 16:55 — в 16:40, вместо 17:55 — в 18:00, вместо 18:50 — в 18:55.

От «Жуковского» автобусы вместо 12:30 будут отправляться в 12:15, вместо 13:20 — в 13:10, вместо 15:30 — в 15:40, вместо 17:20 — в 17:05, вместо 18:20 — в 18:25.

Второго марта изменится график следования автобусов от платформы «Отдых»: вместо 08:20 трансфер будет отправляться в 08:10, вместо 09:30 — в 09:35, вместо 12:55 — в 12:40, вместо 17:55 — в 18:00, вместо 18:45 — в 18:55, вместо 19:40 — в 19:50.

От аэропорта «Жуковский» 2 марта вместо 09:05 автобус будет отправляться в 09:10, вместо 09:35 — в 09:45, вместо 18:20 — в 18:25, вместо 19:10 — в 19:25.