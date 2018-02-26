РИАМО - 26 фев. Российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, торжественно встретят в московском аэропорту «Шереметьево» в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Международный аэропорт «Шереметьево» и Олимпийский комитет России приглашают на торжественное прибытие олимпийцев-участников XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея). Встреча спортсменов состоится 26 февраля в зоне прилета терминала D в 18:00», - говорится в сообщении.

Для олимпийцев в «Шереметьеве» организуют приоритетное обслуживание. Встречать спортсменов будут их родные и близкие, болельщики, журналисты и руководство Олимпийского комитета России.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».