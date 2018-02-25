РИАМО - 25 фев. Уголовное дело об убийстве возбудили в Москве после обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями на улице 26 Бакинских Комиссаров, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером в воскресенье вблизи жилых домов по улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве местные жители обнаружили тело мужчины на вид 30-35 лет с огнестрельными ранениями.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», - сказала Иванова.

Она добавила, что следствие отрабатывает различные версии совершения преступления, а также устанавливает личность убитого.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», - заключила Иванова.