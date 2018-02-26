РИАМО - 26 фев. В понедельник в рамках предвыборной гонки стартуют дебаты кандидатов в президенты РФ на телеканалах и радио.

Дебаты будут начинаться в 08:10. Эфир для кандидатов предоставляют каналы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, «ТВ Центр» и ОТР. На телеканалах в дискуссию вступят одновременно все семь кандидатов, заявивших о намерении участвовать в дебатах. Если кандидат заболел или выполняет служебные обязанности, его может заменить доверенное лицо.

Также продолжается активная агитация за кандидатов в СМИ, она разрешена на телевидении, в печати и интернет-изданиях. Агитационный период продлится по 16 марта. Накануне выборов, то есть 17 марта, наступит так называемый день тишины, когда запрещена предвыборная агитация.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В бюллетене для президентских выборов будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

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