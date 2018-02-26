РИАМО - 26 фев. Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запускают в понедельник, для пассажиров откроются станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Длина первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 километров. Его открытие повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта. Также первый отрезок ветки позволит разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую, Замоскворецкую линии метро и центральные пересадочные узлы.

Строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. Она будет иметь 31 станцию и протянется на 68 километров. На ветке будет создана 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо.