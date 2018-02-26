РИАМО - 26 фев. Прощание с бывшим главным инженером-конструктором «АвтоВАЗа» Георгием Мирзоевым пройдет в понедельник в столичной больнице №36.

Мирзоев скончался на 84-м году жизни. Он работал над созданием легендарных автомобилей ВАЗ-2121 «Нива», над пятым и восьмым поколением ВАЗ, «десяткой» и ВАЗ-2123, известным как «Шевроле-Нива», с 1976 по 1988 год.

Ранее в ПАО «АвтоВАЗ» заявили, что компания окажет всю необходимую поддержку семье покойного в организации похорон и траурных мероприятий.