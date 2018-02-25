РИАМО – 25 фев. Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству до 30 июня расширить перечень городов, входящих в Золотое кольцо России, сообщает Газета.ru.

«Правительству Российской Федерации [поручено] подготовить и представить предложения, предусматривающие... расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Золотое кольцо России», — говорится в документе на сайте Кремля.

В число городов Золотого кольца России традиционно включают Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.