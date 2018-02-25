РИАМО - 25 фев. В Международный день полярного медведя, 27 февраля, в Московском зоопарке пройдет специальная праздничная программа для всех желающих, гостей ждут тематические квест, лекция и мастер-класс, сообщается на сайте зоопарка.

«Принять участие в программе могут все желающие – необходимо только предварительно зарегистрироваться по телефону. Кроме того, каждый пришедший с 14:00 до 14:59 с распечатанным значком белого медведя (который прикреплен к посту на сайте) получит уникальную возможность пройти в зоопарк бесплатно», - отмечается в материале.

В 15:00 стартует тематический квест «Северное сияние» по территории зоопарка. Участников ждет множество занимательных заданий и загадок, яркие впечатления и много бесценных знаний о мире животных.

В 16:00 состоится мастер-класс «Обитатели севера», в рамках которого гостей научат делать открытки с полярными медведями своими руками. В 17:00 начнется лекция с демонстрацией животных «Соседи белого медведя», на которой расскажут, с кем из животных полярные гиганты сталкиваются в естественной среде обитания.

«А в 17:30 мы приглашаем всех желающих присоединиться к беседе под названием «Хозяин Севера». На ней мы поговорим про белого медведя и других полярных животных, рассмотрим уникальные слайды, на которых запечатлены самые большие наземные хищники планеты», - заключается в материале.