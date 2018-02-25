РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В подмосковных Люберцах наградили победителей и призеров чемпионата и первенства городского округа по танцевальному спорту Queens Cup, передает в воскресенье корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье во дворце спорта «Триумф » в Люберцах впервые прошло первенство городского округа по танцевальному спорту. В нем приняли участие спортсмены со всей России. Состязались юниоры, молодежь и взрослые.

«Сегодня мы наградили наших победителей, занявших призовые места. Они соревновались в таких танцах, как джайф, пасадобль, ча-ча-ча и других направлениях», - сказал ведущий.

Всем участникам состязания вручили медали, почетные грамоты, а победителям - кубки. Также участники прошли парадом, после чего состоялось гала-шоу.