РИАМО - 25 фев. Четыре электрички задерживаются на Горьковском направлении Московской железной дороги вечером в воскресенье из-за травмирования человека на путях, сообщается в Telegram-канале ЦППК.

«Горьковское направление. Задержаны: поезд 6870 (Москва - Крутое) на 15 минут, поезд 6870 (Москва - Электрогорск) на 13 минут, поезд 6826 (Москва - Электрогорск) на 10 минут, поезд 6928 (Москва - Петушки) на 10 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Центральная ППК обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.