РИАМО – 25 фев. Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк оценил победу на Олимпиаде выше, чем завоевание Кубка Стэнли, сообщает Газета.ru.

«Когда вы играете за свою страну и выигрываете медаль, то это особенное время. Победа на Олимпиаде для меня важнее победы в Кубке Стэнли», — сказал Дацюк.

В финале зимних Олимпийских игр в Пхенчхане российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Сборная взяла золото на Играх впервые за 26 лет.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились в воскресенье. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».