РИАМО - 25 фев. Подмосковные спортсмены завоевали на прошедших в Пхенчхане Олимпийских играх четыре медали: одну серебряную и три бронзовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились в воскресенье. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

«Хочу поздравить российских олимпийцев с достойным выступлением на Играх в Корее. Наши спортсмены выступали в тяжелейших условиях. <…> Достойный вклад в медальную копилку внесли и представители Московской области: скелетонист Никита Трегубов, конькобежка Наталья Воронина, фристайлист Илья Буров и лыжница Наталья Непряева, завоевавшие, соответственно, серебро и три бронзы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что подмосковных олимпийцев, завоевавших медали, ждет заслуженное вознаграждение от региона.

Московскую область на Играх в Корее представляли 32 спортсмена, среди них - двукратный чемпион Олимпийских игр в Сочи Вик Вайлд, бронзовый призер Алена Заварзина, двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева (все сноуборд), многократные призеры первенств и этапов Кубка мира братья Максим и Илья Буровы (фристайл), многократный победитель первенств мира и призер чемпионатов мира Никита Трегубов (скелетон), многократаная победительница первенств мира Наталья Непряева (лыжные гонки).

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».