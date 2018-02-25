РИАМО – 25 фев. Российские спортсмены прошли под олимпийским флагом во время церемонии закрытия Игр-2018 на стадионе в Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

В неофициальном медальном зачете на Играх в Пхенчхане российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.