РИАМО - 25 фев. Полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины на западе Москвы, которого обнаружили с огнестрельными ранениями в сквере, сообщает ТАСС.
«В сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров неизвестный произвел несколько выстрелов в мужчину. От полученных ранений он скончался», - сказал источник в экстренных службах.
На месте убийства работают оперативники, они выясняют подробности произошедшего.
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