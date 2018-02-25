РИАМО - 25 фев. Информация об угрозе взрыва в центре Москвы в районе станции метро «Охотный ряд» оказалась ложной, сообщает «Интерфакс».

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Манеже и на станции метро «Охотный ряд» в столице.

«Поступил звонок о «минировании» Центрального Манежа, станции метро «Охотный ряд» и торгового центра «Охотный ряд». Данная информация была оперативно проверена. В настоящий момент установлено, что сообщения оказались ложными», - сказал осведомленный источник.

Тем не менее, из ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали более 1 тысячи посетителей и сотрудников.

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