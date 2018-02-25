РИАМО - 25 фев. Две электрички задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги вечером в воскресенье из-за травмирования человека, переходившего пути в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале ЦППК.

«Казанское направление. Задержаны: поезд 6128 (Москва - Голутвин) на 31 минуту, поезд 6710 (Москва - Фаустово) на 26 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Центральная ППК обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.