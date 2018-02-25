РИАМО - 25 фев. В Москве открылось шестое по счету еврейское кладбище, оно находится на юго-западе города рядом с Востряковским кладбищем, сообщает ТАСС.

«Еврейское кладбище, которое открылось рядом с Востряковским кладбищем на юго-западе Москвы и рассчитано на 6 тысяч могил, позволит полностью решить в столице проблему захоронений в соответствии с иудейскими религиозными традициями», - говорится в сообщении.

Как отметил главный раввин России Берл Лазар на открытии кладбища, верующие наконец получили полноценную территорию для захоронений на Востряковском кладбище.

«В последние годы эта проблема стояла для нас крайне остро - из-за нехватки места физически не было возможности хоронить умерших по еврейскому закону. Сейчас все это, наконец, доступно каждой еврейской семье в Москве», - добавил он. Данное кладбище, которое занимает 6 гектаров, является шестым еврейским кладбищем в Москве.

В еврейской традиции усопшего обязательно должны захоронить в земле, а не кремировать, поскольку, согласно иудейским канонам, в конце времен произойдет телесное воскресение из мертвых.