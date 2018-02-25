РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В воскресенье на Матросской улице в подмосковном Подольске столкнулись две иномарки, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я стоял на автобусной остановке «Рынок» на Матросской улице Подольска сегодня и в районе 12:55 увидел ДТП: стояли два легковых автомобиля Lifan и Kia. У машины Kia повреждений я не заметил, а у Lifan была несильно повреждена передняя часть автомобиля», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на данном участке автодороги образовалась пробка длиной более 400 метров. Движение затруднено от дома №5 на Матросской улице до поворота на улицу Кирова с улицы Стекольникова.