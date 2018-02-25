РИАМО - 25 фев. В Москве вечером в воскресенье поступил анонимный звонок с информацией об угрозе взрыва в Манеже и на станции метрополитена «Охотный ряд», сообщает «Интерфакс».

«Поступила анонимная информация об угрозе взрыва на станции метро «Охотный ряд» и по адресу: Манежная площадь, 1», - сказал осведомленный источник.

Как сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице, данная информация в полицию не поступала.

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