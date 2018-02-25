РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов наградил дипломом народный хореографический ансамбль «Рассвет» из Подольска в честь 40-летнего юбилея коллектива, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов городского округа Подольск Ирина Талпа.

Концерт, посвященный 40-летнему юбилею народного хореографического ансамбля «Рассвет», под названием «40 лет дорогой танца» прошел 24 февраля в Доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский. В мероприятии вместе с участниками основного состава выступили выпускники разных лет, а также различные творческие коллективы округа.

«Народный хореографический ансамбль «Рассвет» отметил 40 лет со дня создания и 25 лет с момента подтверждения звания «Народный». В рамках торжественного мероприятия депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов вручил диплом Московской областной думы для коллектива бессменному руководителю ансамбля Людмиле Юшиной», - сказала Талпа.

Помимо этого, в рамках мероприятия благодарственные письма от Московской областной думы получили директор ДК «Металлург» Яна Гайша и заместитель директора Евгений Фень, а яркие и выдающиеся участники ансамбля «Рассвет» были награждены благодарственными письмами от совета депутатов городского округа.