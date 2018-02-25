РИАМО - 25 фев. Концерт баса Виктора Спорышева «Признание в любви» пройдет в «Аптекарском огороде» в Москве 8 марта, гости услышат неаполитанские и русские народные песни, романсы и оперные арии, говорится в сообщении пресс-службы ботанического сада.

«Восьмого марта, в честь Международного женского дня и в рамках крупнейшей в России зимне-весенней выставки тюльпанов «Репетиция весны», в старинной лаборатории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» пройдет праздничный концерт «Признание в любви» с романсами, оперой, неаполитанскими и русскими народными песнями, песнями из кинофильмов и сюрпризами в исполнении баса Виктора Спорышева», - говорится в сообщении.

Партию фортепиано исполнит Герард Карпенко. Ведущим концерта выступит директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, добавляется в материале.

По билету на концерт гости также смогут посетить все выставки и экспозиции в ботаническом саду, в том числе выставку «Репетиция весны», на которой представлено около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, ландышей, подснежников, а также вишня, сакура и магнолии.

Виктор Спорышев в 2004 году окончил музыкальную школу имени Хачатуряна по классу фортепиано. С 2007 по 2012 год был студентом Российской академии театрального искусства ГИТИС. Закончив ГИТИС, Спорышев улетел в Италию, где своей целью обозначил овладение итальянской вокальной школой. Выступал на сцене театров La Creta и La Scala (Милан), Миланской консерватории, в церкви Сан-Марко в Венеции.