РИАМО - 25 фев. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собутыльника в ходе пьяной ссоры в подмосковном Павловском Посаде, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать четвертого февраля в 02:20 в своей квартиры на улице Кузьмина в Павловском Посаде без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел МВД знакомый убитого 1966 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».