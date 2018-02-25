РИАМО - 25 фев. Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена с пятью станциями откроется для пассажиров 26 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте строительного комплекса столицы.

«Последние штрихи перед пуском первого участка Большой кольцевой линии метро! В понедельник, 26 февраля, сразу пять станций БКЛ - «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» - примут первых пассажиров!» - говорится в сообщении.

В аккаунте также опубликован ролик, на котором запечатлено, как поезд проезжает мимо новой станции «ЦСКА». На видео видно, что рабочие заканчивают уборку и промывку конструкций пассажирской платформы.

Длина первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 километров. Его открытие повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта. Также первый отрезок ветки позволит разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую, Замоскворецкую линии метро и центральные пересадочные узлы.

Строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. Она будет иметь 31 станцию и протянется на 68 километров. На ветке будет создана 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо.