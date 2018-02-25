РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска провели инклюзивный спортивный праздник «Протяни руку другу» для детей с разными возможностями здоровья, на мероприятии организовали эстафеты и конкурсы, сообщил «РИАМО в Подольске» вице‑президент РОД «Вольница» Максим Круглов.

Зимний инклюзивный спортивный праздник «Протяни руку другу» проходил в микрорайоне Климовск на стадионе «Весна» в воскресенье. Организатором мероприятия является семейный клуб «Калина». Участие приняли различные общественные организации округа, в том числе и региональное общественное движение «Вольница».

«Праздник прошел весело и с задором. В программе были различные интересные конкурсы, соревнования и, конечно же, спортивные эстафеты. Особенность мероприятия была в том, что принять участие могли дети с различными особенностями здоровья. Награждал юных спортсменов четырехкратный паралимпийский чемпион мира и Европы по армспорту Михаил Зверев», - сказал Круглов.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления силового экстрима. Всех гостей спортивного праздника угощали горячим чаем и солдатской кашей.

В программе приняли участие около 100 детей с различными особенностями здоровья, всех участников наградили медалями.