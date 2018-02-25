РИАМО - 25 фев. Двое мужчин поссорились в ходе совместного распития алкоголя в Мытищах, в результате один из собутыльников оказался в больнице с ножевым ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать четвертого февраля в 04:50 из своей квартиры на улице Шараповской в Мытищах бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ» мужчина 1995 года рождения с проникающим ножевым ранением», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1994 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.