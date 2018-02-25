РИАМО - 25 фев. В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за порезанного колеса на несколько часов задерживается вылет в Москву самолета авиакомпании «Победа», сообщает «Интерфакс».

«У самолета после его посадки в «Кольцове» был обнаружен порез колеса. Сейчас колесо меняют на новое», - сообщил сотрудник пресс-службы авиакомпании.

Он отметил, что рейс должен был вылететь из Екатеринбурга в 11:05 (09:05 по московскому времени), сейчас планируемое время вылета - 20:00 (18:00 по московскому времени).

«Пассажиры самолета обеспечены питанием и напитками», - подчеркнул собеседник агентства. По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», вылет рейса ожидается в 20:30 (18:30 по московскому времени).

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