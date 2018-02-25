РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В Малаховском парке подмосковных Люберец прошел матч по футболу на льду, мероприятие провели на зимнем фестивале «Выходи гулять», сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Двадцать пятого февраля в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» прошла зачетная игра по футболу с участием спортклуба «Витязи». Несмотря на достаточно морозный день, любители погонять мяч в экстремальных условиях собрались в Малаховском парке культуры и отдыха на катке в последнее зимнее воскресение. Довольные, румяные, счастливые, независимо от возраста, спортсмены наслаждались игрой и ощущением спортивного братства», - говорится в сообщении.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.