РИАМО - 25 фев. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) обеспечить реализацию с 2018 года проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее», сообщает ТАСС.

В воскресенье опубликован перечень поручений по итогам встречи президента с участниками всероссийского форума «Наставник», состоявшейся 14 февраля.

«Правительству РФ с участием АСИ обеспечить принятие нормативных правовых актов о реализации, начиная с 2018 года, проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с объемом финансирования до 1 миллиарда рублей и числом участников не менее 100 тысяч школьников», - отмечается в поручении.

Оператором проекта определяется союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Ведомствам нужно принять соответствующие документы до 30 марта 2018 года. Также правительству поручено до 14 марта проработать вопрос об учреждении ведомственных знаков отличия «Почетный наставник», а администрации президента - представить предложения по учреждению государственной награды для лиц, осуществляющих наставническую деятельность.

Президент на встрече с участниками форума «Наставник» предложил запустить проект для профессиональной ориентации школьников. По словам главы государства, проект можно разделить на три этапа. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через интернет, на втором - принять участие в работе в центрах компетенции, в том числе в сочинском центре «Сириус», а на третьем - получать гранты на приобретение практических навыков непосредственно в учреждениях или в компаниях.