РИАМО - 25 фев. Ссора мужчины и женщины на юго-востоке Москвы закончилась для последней на больничной койке, мужчина в ходе конфликта сломал ей ребра, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 23 февраля в 22:19 в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о том, что от дома 16 по Южнопортовой улице госпитализирована женщина 1971 года рождения с сочетанной травмой и переломом ребер.

«Установлено, что 23 февраля не позднее 07:00 в квартире по адресу: 6-я Кожуховская улица, дом 4, неработающий мужчина 1979 года рождения в ходе конфликта причинил женщине указанные повреждения. 24 февраля в 18:30 по адресу: 6-я Кожуховская улица, дом 17, задержан мужчина, который изобличен в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.