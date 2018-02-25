РИАМО - 25 фев. Полицейские изъяли более 4 граммов амфетамина у мужчины в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 17:00 на улице 2-я Слободка в Балашихе сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1993 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,82 грамма амфетамина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».