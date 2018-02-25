РИАМО - 25 фев. На северо-западе столицы восстановили движение трамваев после ДТП на пересечении улиц Таллинской и Маршала Катукова, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

В воскресенье около 14:45 на пересечении улиц Маршала Катукова и Таллинской произошла авария с участием легкового автомобиля и трамвая №21. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с общественным транспортом.

«Восстановлено трамвайное движение после ДТП на пересечении улиц Таллинской и Маршала Катукова. По маршрутам трамвая временно работали автобусы», - говорится в сообщении.