РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. Конкурс «Миссис Дзержинская краса 2018» для мам пройдет в подмосковном Дзержинском 2 марта, сообщается в Instagram-аккаунте дворца культуры «Энергетик».

«Город Дзержинский ждет грандиозное событие красоты и женственности. В преддверии Международного женского дня (8 марта) вас ждет финал конкурса красоты «Миссис Дзержинская краса 2018». Самые красивые и талантливые мамочки нашего города покажут свои таланты и умения. Это нельзя пропустить», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в ДК «Энергетик» по адресу: Дзержинский, улица Ленина, дом №3. Начало в 17:00. Вход свободный.

Международный женский день - всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.