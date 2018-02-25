РИАМО - 25 фев. В конце следующей недели аномальные морозы в Московском регионе начнут ослабевать, температура поднимется до минус 5 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

Он уточнил, что неделя начнется аномально холодной погодой. Ближайшие трое суток станут самыми холодными сутками текущей зимы. Ультраполярное вторжение, которое идет в Московском регионе, продолжится.



«Температура окажется на 15-13 градусов ниже средних многолетних значений. Уже предстоящей ночью мы рассчитываем на понижение температур до минус 24-22 градусов, по области ночью - минус 27-22, местами до минус 32 градусов. Днем в Москве в понедельник - минус 15-13 градусов, по области - минус 17-12 градусов. Местами возможен слабый снег», - сказал собеседник агентства.



По его словам, ветер будет дуть слабый северный. Атмосферное давление останется повышенным, 754 миллиметра ртутного столба.

Вторник может оказаться самым холодным в феврале. Ночью ожидается понижение температуры в Москве до минус 25-23 градуса, что близко к рекорду. По области местами до минус 32 градусов. Днем - минус 15-13 градусов, добавил синоптик.



«Начиная со среды, очень медленно, но ситуация начнет меняться в лучшую сторону, в сторону ослабления морозов. Хотя в последние сутки февраля ночью - минус 23-21 градус, по области - до минус 30 градусов. Днем - минус 11-3 градуса. Уже в четверг и пятницу морозы будут ослабевать, воздушные массы начнут трансформироваться, будет проглядывать солнце», - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что в четверг ночью в Москве ожидается минус 20-18градусов, по области - минус 22-17, местами до минус 25 градусов. В дневные часы потеплеет до минус 9-7 градусов.



В пятницу морозы продолжат ослабевать. Ночью будет около минус 15 градусов, днем - минус 7-5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый. Давление начнет понижаться.